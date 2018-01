Cannabis : vers une amende forfaitaire pour les usagers

Selon la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic, la consommation de drogue est pour l'instant punie d'un an de prison et de 3.750 euros d'amende.





Un rapport parlementaire présenté mercredi allégeait ainsi cette peine, préconisant surtout une mise à l’amende immédiate, allant de 150 à 200 euros, pour les consommateurs. Car selon les deux rapporteurs, Eric Poulliat (LREM) et Robin Reda (LR), la grande majorité des personnes interpellées chaque année en France ne sont l'objet que d'un rappel à la loi.





Mais le rapport ne tranchait pas sur la dépénalisation. Une solution qui visait à désengorger les tribunaux, mais qui selon plusieurs experts en addictologie, ne répondait pas au problème de la santé. "la question du cannabis est une question de santé et de société, qui touche les jeunes. La France est championne (d’Europe) en matière de consommation de cannabis chez les jeunes", estimait ainsi Amine Benyamina, président de la Fédération française d’addictologie, sur Europe 1.