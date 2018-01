Ile-de-France : le pass Navigo gratuit pour certains seniors de plus de 65 ans

Invitée mercredi matin de France Bleu Paris, Anne Hidalgo a fait une annonce qui risque d'avoir une forte incidence sur le quotidien de nombreuses personnes âgées à Paris. La maire PS de Paris a en effet dévoilé la mise en place d'un pass Navigo gratuit pour les plus de 65 ans, sous conditions de ressources, et ce à partir de juin prochain.





"Nous allons créer cette année, à partir de juin, un pass Navigo senior, donc la gratuité pour les seniors de plus de 65 ans, sous conditions de ressources" a-t-elle déclaré à la radio locale. Elle explique que "les plus de 65 ans" ne disposent pas des mêmes aides, des mêmes "facilités", que les jeunes, les salariés ou les plus modestes.