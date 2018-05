Annie, victime de viol conjugal : "Pendant dix ans, j'ai dormi sur le canapé"

Et puis vient la nuit du premier viol. Annie s'en souvient comme dans un brouillard car dans sa mémoire, "les dates se mélangent, j'ai tout voulu effacer". Cette nuit-là, à cause de son diabète, elle connaît des démangeaisons douloureuses. Elle a envie de dormir. Mais son mari, de l'autre côté du lit, insiste. "J'ai fini par dire, 'fais ce que tu as à faire, mais je ne veux pas'. Je pleurais pendant l'acte, il n'en a jamais tenu compte. À la fin, il m'a demandé si c'était bien, je n'ai pas répondu et je suis partie sous la douche."





Annie poursuit : "Il m'a forcée une ou deux fois et ensuite j'ai compris que ce serait automatique. Il s'est mis à me dégoûter. Je disais 'non, j'ai pas envie', alors il boudait, puis il disait 'tu ne me laisses plus te toucher, on n'a pas une sexualité normale'. À n'importe quel moment dans la journée, si je le laissais me prendre dans ses bras, c'était pour aller au lit. S'il me prenait par les épaules, je savais que j'allais passer à la casserole. S'il me touchait le genou, il finissait automatiquement par me toucher sexuellement. En fait, si je le laissais m'approcher, c'était comme un bon pour accord. Je ne pouvais plus dire non." De son côté, Annie culpabilise. En boucle, elle se répète, à propos de celui qui lui a donné deux autres enfants : "On a tout pour être heureux".