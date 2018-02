Annulation de la subvention de la ville de Nantes au centre LGBT : une décision "invraisemblable" pour SOS Homophobie

LCI.fr : Quelles conséquences aura-t-elle sur le travail des autres associations de lutte contre les discriminations LGBT ?

Joël Deumier : Nous savons que des organisations réactionnaires se battent pour retirer aux personnes LGBT des droits et des libertés, comme le droit de se marier ou la possibilité de fonder une famille dignement. Cette minorité bruyante existe et s'exprime. Nous sommes déterminés à continuer de construire une société plus ouverte et plus inclusive, à nous battre pour l'égalité des droits. Nous poursuivrons d'ailleurs nos actions pour que le législateur vote l'ouverture de la PMA ou reconnaisse pleinement toutes les familles. D'ailleurs, plus de 60% des Françaises et des Français y sont favorables.