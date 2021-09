Anti2010 : "Des 4e et des 3e nous bousculaient et nous disaient de rentrer chez nous", témoignent des élèves harcelés

Faire sa première rentrée au collège peut être impressionnant. Mais d’autant plus cette année. Les élèves de 6ᵉ doivent affronter les moqueries de leurs camarades à cause de leur année de naissance. Ils témoignent.

"A la sortie du collège, il y a des cinquièmes qui sont venus me voir et qui m’ont dit ‘les 2010, c’est des losers’ et je ne comprends pas pourquoi", "Il y a des 3ᵉ, 4ᵉ qui nous bousculaient et qui disaient ‘allez, poussez-vous, rentrez chez vous les 2010' ", racontent deux élèves.

Le hashtag #Anti2010 est apparu il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Sur l’application de vidéos TikTok, il a été visionné plus de 40 millions de fois. Les enfants plus âgés reprochent à ceux de onze ans leur prétendue arrogance sur le jeu vidéo en ligne Fortnite et leur passion supposée pour les Pop-it, un jeu qui consiste à éclater des bulles.