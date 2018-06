Antibes : les vacanciers profitent pleinement de la plage avant le match France-Danemark

France-Danemark, c'est à 16h ! Sur la Côte d'Azur, on croit fermement que les Bleus vont conserver la première place du groupe C. Avant de se mettre devant leur télé, les vacanciers profitent joyeusement du soleil et de la plage. Quelques heures de baignade dans une eau à 21 degrés et sous un beau ciel bleu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.