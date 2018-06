Antilles : les sargasses polluent la mer et l'air

Les sargasses ou algues brunes envahissent le littoral, que ce soit sur les plages de la Martinique, la Guadeloupe ou Saint-Martin. Celles-ci sont un vrai cauchemar pour les pêcheurs, les touristes et les habitants. A l'air libre, ces algues dégagent du sulfure d'hydrogène qui est un gaz nauséabond. Cela fait fuir les clients des restaurants avoisinants et empêche de se baigner, mais abîme également les moteurs et les hélices des bateaux des pêcheurs. Ce gaz provoque même des problèmes d'allergie auprès des habitants.



