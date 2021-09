"Cela a toujours existé" : il y a deux siècles, les anti-vaccin faisaient déjà parler d'eux

Pour autant, le débat reste "strictement médical" jusqu'à ce qu'en 1853, une loi anglaise impose la vaccination contre la variole aux enfants de familles sous assistance publique : en cas de refus, elles n'auront plus droit aux aides sociales. Contre ce "chantage", "l'opposition devient politique" et des manifestations s'organisent, dont la plus importante réunit 100.000 personnes à Leicester, en 1885.

Le "basculement de l'opinion interviendra à la fin des années 1960" avec la multiplication de procès aux États-Unis contre les effets secondaires des vaccins. En 1986, on dresse alors une liste d'effets secondaires pour lesquels des victimes seront indemnisées. Pour la première fois, on admet que des vaccins peuvent nuire : "ça rend le doute légitime", raconte l'historien.

Le scepticisme s'accentue encore quand, en 1998 au Royaume-Uni, un chercheur en médecine, Andrew Wakefield, publie une étude frauduleuse faisant croire à un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme. "Le nombre de vaccinations chute en quelques mois à zéro", selon M. Vignaud. De ce fait, même si "le groupe des vrais antivax ne grossit pas, on a de plus en plus de vaccino-sceptiques qui se disent : le vaccin, je ne sais pas si ça marche, ni si j'en ai vraiment besoin". Car, à la même époque, les injections se multiplient contre des maladies souvent jugées bénignes : les oreillons, la varicelle...

En France, en 2009, la "fausse pandémie" de grippe A (H1N1) ajoute une dimension plus politique. Suite à une alerte de l'OMS sur une dangereuse vague à venir, qui s'avèrera exagérée, le gouvernement commande massivement des vaccins. Mais l'épidémie ne se concrétise pas. Face à cette "précaution pour rien", l'opinion publique pointe une "collusion entre autorités et lobby pharmaceutique dans un mouvement anti-Big Pharma".