Antivax ou canular ? Quand "Les Marseillais" prennent de faux rendez-vous pour se faire vacciner

Si les désistements de dernière minute sont le lot de toute campagne de vaccination, ils sont plutôt minoritaires en général. Sur 2000 rendez-vous, on dénombre entre 30 à 70 annulations chaque jour, nous apprend le médecin colonel Philippe Bouffard, responsable du centre de Bordeaux-Lac. Mais ici, les grands absents avaient pris rendez-vous sous l’identité de plusieurs "Marseillais à Dubaï", des célébrités de la téléréalité et influenceurs sur Instagram. Ce qui a quelque peu surpris les médecins, raconte le colonel Bouffard : "On s’est demandé si c’était une plaisanterie ou si c’était dans le but de nuire". L’un de ses collègues, le docteur Patrick Ragot, a été catégorique dans les colonnes du quotidien régional, parlant de "véritable stratégie de hacking (…) émanant d’un groupe ‘d’antivax’".

Une semaine plus tard, le colonel Bouffard ne peut toujours pas dire si ces faux bonds ont été une tentative de sabotage menée par des "antivax". "C’était dans les hypothèses mais cela ne s’est pas reproduit dans les jours suivants. Et puis cela a été sans conséquences." En effet, les doses de vaccin ont pu trouver preneurs en étant dispatchées auprès de volontaires disponibles à la dernière minute. Le doute subsiste pourtant dans l’esprit du médecin colonel : "C’est tellement dur de prendre rendez-vous qu’il faut vraiment être motivé pour une incidence quasi nulle. Ou alors il s’agit de quelqu’un qui a réussi à pirater Doctolib et entrer dans leur système". De son côté, Doctolib est bien en peine d’anticiper d’éventuelles tentatives de piratage, quand bien même les rendez-vous sont décrochés sous des identités farfelues. Tout simplement parce que la plateforme n’a pas accès aux données qu’entrent les patients pour réserver un créneau et ne peut vérifier les noms des inscrits.