Appels d'urgence en panne : "Personne ne répondait au 15, je me suis sentie abandonnée"

La justice doit encore faire la lumière sur l'incident technique qui a touché, partout en France, mercredi, des numéros d'urgence. Alors que des enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes concernant des décès possiblement liés à cette panne, des familles de victimes se sont confiées à TF1 dans la vidéo en tête de cet article.

Josiane Vesoul dit s'être sentie abandonnée, ce soir-là. Son compagnon, âgé de 68 ans et souffrant d'un cancer du poumon, était alors en détresse respiratoire. Dans cette zone isolée de La Réunion, Josiane a cherché à joindre les secours et multiplié les appels "au 15, mais personne ne répondait. J'ai appelé le 18, il ne répondait pas non plus", nous a-t-elle confié.