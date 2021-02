Apprentissage : certains jeunes peinent à trouver un employeur

Pour les jeunes apprentis, il n’est pas toujours évident de trouver un employeur et encore moins avec la crise sanitaire. Malgré les aides, les employeurs hésitent à recruter. "On arrive plus trop à se projeter dans l’avenir donc c’est pour ça qu’il y en a beaucoup qui n’osent plus embaucher actuellement", témoigne un patron de boulangerie-pâtisserie.