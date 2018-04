Apprentissage : les artisans ardéchois sont pour une revalorisation de l'artisanat

On compte 400 000 apprentis en France. Selon Thierry Veyrenche, artisan boucher à Le Teil, en Ardèche, il faudrait changer l'image dévalorisante du travail manuel. Pour Sylvain Dechamps, artisan menuisier, ce sont les règles de l'apprentissage qu'il faudrait modifier. Fabienne Munoz, la présidente de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ardèche, préconise une réévaluation du système d'apprentissage.



