Après 40 jours confinés dans une grotte, les volontaires de Deep Time s'apprêtent à sortir

La délivrance est proche pour les 15 volontaires de l’opération Deep Time. Depuis le 14 mars dernier, ces derniers sont confinés de manière extrême dans la grotte de Lombrives, sans aucune notion du temps, et ce, pour une durée de quarante jours. Cette grotte est située à 400 mètres sous la roche et présente un taux d’humidité de 95%. Si fin mars, le chef d’expédition Christian Clot avait donné des nouvelles dans un message audio, les volontaires vont revoir la lumière du jour ce samedi.

Au-delà de l’expérience humaine inédite, ce projet Deep Time aura également pour but de collecter des données. Ainsi, une cinquantaine de protocoles scientifiques ont été menés dans le but de comprendre comment le cerveau et l’organisme se modifient lorsqu’ils sont désorientés. Les volontaires ont été filmés 24 heures sur 24 par des caméras. Les images seront ensuite décortiquées par des chercheurs. À la sortie, les volontaires subiront des tests cognitifs et des IRM.