Après l’affaire Lactalis, la commission d’enquête parlementaire veut muscler les contrôles sur les industriels

D'après France info, qui a pu consulter le rapport, la commission d'enquête pointe la responsabilité directe de l'industriel, "qui n'a pas su gérer les signaux d'alerte". Elle va notamment préconiser de "toucher au portefeuille" les industriels qui "ne respecteront pas une forme de déontologie et de rigueur sur les autocontrôles". "Une forme de responsabilité pénale" est aussi évoquée.





Les distributeurs sont également pointés du doigt. Pendant plusieurs jours, malgré les procédures de rappel, des enseignes ont en effet continué à vendre du lait Lactalis. "Cela ne doit plus jamais arriver", insiste Christian Hutin. Il envisage plusieurs pistes : des "crash-test" comme pour les banques, l'utilisation des codes barres et des QR codes pour faciliter les blocages à la caisse, et la formation du personnel. Il demande également qu'un employé par magasin "soit responsable de la santé publique". Troisième piste : la réalisation des contrôles. La commission d'enquête parlementaire propose là-dessus la création d'une police de la santé alimentaire, une entité unique en matière de sécurité alimentaire. Car le président estime qu’il y a pour l’instant une "armée mexicaine" avec "trois ministères : la Santé, Bercy et Agriculture, c'est pas possible". Il y a un moment, "il faut que ce soit très clair : un numéro unique, un site unique, une décision unique".