Après la mort de Naomi, tous les Samu de France reçoivent une note de "recadrage"

La lettre se poursuit par une check-list, des règles de bonne conduite à appliquer systématiquement au téléphone. Des règles simples, mais qui résonnent en écho à l'enregistrement de l'échange entre Naomi et l'opératrice de Strasbourg : "Se montrer constamment courtois, disponible et sympathique ; faire preuve d’une écoute attentive des informations données ; ne pas mettre en doute a priori la pertinence de ces informations ; poser des questions claires et précises ; apporter des réponses claires et précises ; s’assurer de la compréhension de l’interlocuteur au besoin en faisant reformuler les éléments de réponse."