Le nouveau défi de "Stève le phoque", premier Français à avoir traversé la Manche aller-retour

À 43 ans, Stève Stievenart revient de loin. Il y a quatre ans, victime d’une escroquerie, il perd tout, son entreprise, sa maison, alors que sa femme part avec ses enfants. Pendant un an, Stève va vivre dans un hangar, à deux pas de la plage. C'est là que naîtra son envie d'exploit. "'Tu réussis cette double traversée de la Manche et tu vas rebondir et tu seras en adéquation avec toi-même. Ça passe ou ça casse", s'était dit Stève à l'époque.

En août dernier, celui que les Anglais surnomment "Stève le phoque", a ainsi réussi l'incroyable défi de traverser la Manche aller-retour non-stop, parcourant près de 105 km en 35h. Ancien pilote et ancien marathonien, il a pris 47 kg pour réussir son pari. "J’ai pris le même régime alimentaire que les phoques et ça a fonctionné. Tout doucement, mon organisme a stocké tout ce bon gras et s’en sert de carburant et d’isolant", explique Stève, qui mange jusqu'à cinq poissons par jour.