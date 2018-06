Après le fiasco Vélib’, la menace Autolib’ : Vincent Bolloré réclame 40 M€ à Anne Hidalgo

Nouveau coup dur en vue pour Anne Hidalgo ? Les services de transports en partage, qui ont été un temps la marque et le succès de Paris, sous l’ère Delanoë, sont peut-être en train de plomber sa successeure. Car après le fiasco de l’installation des nouveaux Vélib’, Le Monde révèle que la maire de Paris est confrontée à un dossier tout aussi empoisonné, même si moins évoqué : celui des Autoblib’, qui ont commencé à se déployer dans Paris en 2011, dans la foulée du succès Vélib' apparu en 2007.





Sauf que, d’après Le Monde, l’industriel breton s'est plaint que le service, déployé sur 97 communes d’Ile-de-France en plus de Paris, soit source d’un "trou financier considérable", que le PDG ne veut pas payer seul. Dans un courrier envoyé le 25 mai dernier, il demande aux communes une somme de 40 millions d’euros par an jusqu’au terme de la délégation de service public en 2023. Des négociations sont en cours entre la Mairie de Paris et le groupe Bolloré, sans résultat pour l’instant.