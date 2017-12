Après le gaz, les prix du carburant vont eux aussi fortement augmenter le 1er janvier

RADICALISATION





Selon les informations de TF1/LCI, la jeune femme interpellée la semaine dernière en banlieue parisienne tentait depuis l’automne à s’acheter un fusil d’assaut. Lors de son audition, elle a approuvé tous les attentats commis sur le sol français et voulait elle-même commettre une attaque dans l'Hexagone et faire "le plus de morts".