Après les coulées de boue en Alsace, l'heure est à l'expertise des dégâts

En Alsace, le nettoyage continue, 48 heures après les épisodes orageux. En effet, les trombes d'eau qui se sont abattues sur la région dans la nuit du 31 mai 2018 au 1er juin 2018 ont généré des inondations et des coulées de boue, causant ainsi d'importants dégâts. Pour les habitants, il est primordial de rassembler photos, objets détruits et factures pour estimer la valeur des dommages, en attendant la visite des experts d'assurance.



