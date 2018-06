Après les orages, la ville de Breteuil est inondée

Des orages et des pluies diluviennes ont frappé le soir du lundi 4 juin la ville de Breteuil, dans l'Eure. Les dégâts matériels sont innombrables. Des villages sont inondés et certains axes routiers de la campagne normande sont impraticables. Le camping de Breteuil, lui aussi, est noyé sous les eaux. Un homme de 37 ans a été retrouvé mort sur une route départementale. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture qui se serait retournée dans une cuvette d'eau. Henri Dreyfus, notre envoyé spécial à Breteuil, nous parle de la situation sur place en cet après-midi du mardi 5 juin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.