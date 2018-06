Argelès-sur-Mer : tout simplement le paradis !

Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, s'offre aux vacanciers qui profitent du beau temps pour aller à la plage. Tous les jours, une fête s'improvise entre voisins ou amis. Au menu, barbecue et convivialité, ce qui a poussé les dizaines de permanents à élire domicile dans des cabanes de pêcheur. Ils ont leurs habitudes et leurs manies, et ont choisi de vivre loin des tracas de la ville. C'est d'ailleurs cette tranquillité et cette ambiance familiale, en plus de la vue imprenable sur la mer qui attirent les touristes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du vendredi 15 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.