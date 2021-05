Arnaque au faux militaire : comment des escrocs se font passer pour des légionnaires pour soutirer de l’argent

Pour les deux femmes, la fonction de légionnaire que disent exercer ces hommes avec lesquels elles échangent leur fait baisser la garde et oublier leur méfiance. "Ils ont des codes d’honneur. Le respect, la fidélité, ils jurent par ces valeurs et clairement, ça m’a rassurée", détaille Marion.

Anna, qui ne s’aperçoit pas tout de suite de l’arnaque, verse au total une somme de 5200 euros à l’homme qui se fait passer pour un légionnaire et qu’elle n’a jamais vu. "Il y a toujours des excuses. Un coup, c’est pour son forfait de téléphone. Les plus grosses sommes, c’était pour venir me voir", confie celle qui a perdu son couple et ses enfants suite à cette histoire.