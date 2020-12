Assa Traoré désignée par le magazine "Time" parmi les "Gardiens de l'année"

Comme chaque année, le magazine Time a dévoilé ses "personnalités de l’année", vendredi 11 décembre 2020. Si le duo Joe Biden et Kamala Harris, président et vice-présidente fraîchement élus des États-Unis sont à l’honneur, le média américain a aussi mis en lumière dans sa 93e édition le mouvement contre les inégalités raciales, aux États-Unis comme à l’international, dans la catégorie des "Gardiens de l’année". Une célébration des figures de la lutte antiraciste à travers le monde parmi lesquelles figure la française Assa Traoré.

Time, qui évoque très largement le mouvement contre les inégalités raciales aux États-Unis, consacre un large portrait à la militante française antiraciste et son combat pour réclamer la vérité sur la mort de son frère lors de son interpellation en 2016, dont elle renvoie la responsabilité aux gendarmes. Il évoque les manifestations de juin dernier organisées par le comité, ayant rassemblé plus de 20.000 personnes, et qui ont depuis largement dépassé la cause de l'habitant de Beaumon-sur-Oise.