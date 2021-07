Assassinat de Samuel Paty : polémique autour des propos de la FCPE

Le tweet a rapidement été retiré, tandis que la polémique enflait. Sur son compte Twitter, la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) a relayé le discours de sa co-présidente Carla Dugault lors du congrès annuel du syndicat ce samedi 4 juillet, qui a réuni plus de 300 participants. Une phrase a suscité l’indignation, avant que la publication ne soit supprimée : “L'atroce assassinat de Samuel Paty a démontré avant toute chose que l'école telle qu'elle est, ne répond plus collectivement à faire vivre la laïcité et des échanges pacifiés dans la communauté éducative.”

Parents d’élèves et professeurs sont montés au créneau, choqués de voir la responsabilité de l’assassinat de l’enseignant imputée à l’éducation nationale, et non au terroriste islamiste abattu après avoir tué l'enseignant. Le professeur avait été décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, le 16 octobre 2020.

Pour certains, ces propos sont symptomatiques des dérives vers lesquelles glisse la fédération. “Que ceux qui s’engagent dans le travail d’éducation civique soient mis en procès, et non pas les terroristes, c’est quelque chose qui me paraît grave”, estime ainsi Gilles Clavreul, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et co-fondateur du Printemps républicain (Vior la vidéo en tête de cet article). Ce mouvement a été lancé après les attentats de 2015 dans le but affiché de lutter en faveur la laïcité et les valeurs républicaines qu’il considère en danger. “Faut pas renverser les choses, les victimes ne sont pas les coupables, ou alors plus rien n’a de sens”, a-t-il poursuivi.