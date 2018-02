Assurance-chômage : à qui bénéficiera (vraiment) l'ouverture du droit à la démission

Les partenaires sociaux négocient dans un cadre déjà bien arrêté par le gouvernement : un droit à la démission tous les 5 ans qui, s'il est assorti d'un projet professionnel valide, tampon de Pôle emploi à l'appui, donnera droit aux allocations chômage. Le gouvernement les préférerait rabotées, les partenaires sociaux les veulent au même niveau que les autres chômeurs, mais le principe recherché est le même, note Lynda Lavitry : "Faciliter la mobilité volontaire des salariés". Pour cette sociologue, spécialiste des questions d'accompagnement des sans emploi, la réforme "est un signal qu'on adresse aux salariés".Mais pas n'importe lesquels, nuance-t-elle : "C'est calibré pour les personnes avec un très bon niveau d'études, dans un secteur professionnel dynamique."





En revanche, la mesure serait, à l'entendre, "en complète inadéquation avec les chômeurs qui sont à Pôle emploi". Lesquels sont majoritairement moins qualifiés : en 2017, l'Unedic relevait que seuls 21% des allocataires chômage avaient un diplôme supérieur ou égal au Bac + 2. Moins qualifiés... et donc, moins employables. Sans surprise, les cadres retrouvent aussi plus facilement du travail (leur taux de chômage a baissé à 3,5% en juin 2017) que, par exemple, les ouvriers non-qualifiés (20,3% en 2015). Forts d'un capital culturel et relationnel plus important, "les cadres pourront davantage démissionner", s'avance pareillement Denis Gravouil, missionné par la CGT pour les négociations entre partenaires sociaux autour de la réforme. De quoi s'inquiéter, en l'état, que cette ouverture ne bénéficie en réalité qu'à un nombre très limité de personnes.