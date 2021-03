Assurance-chômage : dernière réunion de concertation mardi sur la réforme contestée

Elisabeth Borne réunit une dernière fois les partenaires sociaux afin de définir la réforme de l'assurance-chômage. La ministre du Travail souhaite "aller au bout" du décret dans une version "adaptée" à la crise, et cela malgré le "profond désaccord" des syndicats. La réunion multilatérale en visioconférence, prévue à 9h00 mardi 2 mars, doit permettre d'"échanger sur les points de sortie de la concertation" débutée en septembre 2020, selon l'invitation adressée aux cinq organisations syndicales et trois patronales. Concrètement, le gouvernement devrait présenter ses arbitrages et compte finaliser dans les semaines qui viennent le décret qui entérinera les futures règles de l'assurance-chômage.

À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, et alors que le Premier ministre Jean Castex doit présider mi-mars une nouvelle conférence de dialogue social, Elisabeth Borne martèle que la réforme est "nécessaire". Elle insiste sur "deux objectifs" : la lutte "contre la précarité, notamment les recours excessifs aux contrats courts" avec le système de bonus-malus pour les entreprises, et "un enjeu d'équité" dans le calcul des allocations chômage. "Il faut aller au bout de cette réforme", a-t-elle plaidé cette semaine sur Europe 1, tout en soulignant qu'"il faut tenir compte du contexte, de la situation du marché du travail".