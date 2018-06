Assurance-chômage : un retour à l'équilibre ?

Le régime d'assurance-chômage, dont le déficit se creuse d'année en année depuis dix ans, va revenir à l'équilibre. Cette embellie est notamment due à la croissance qui a été bonne en 2017. Et cela devra durer pour les trois prochaines années. Et puis, l'emploi se porte mieux cette année. 128 000 personnes ont trouvé ou vont trouver un emploi selon les prévisions. Plus il y a de travailleurs, plus les cotisations augmentent, et plus les travailleurs cotisent, plus les caisses de l'assurance-chômage se renflouent.



