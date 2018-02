Ateliers en non-mixité : la plainte de Blanquer contre Sud Education 93 classée sans suite il y a deux mois

Contacté par LCI, l'entourage de Jean-Michel Blanquer confirme que la plainte a été classée "sans suite sans instruction". "Il appartenait au parquet de mener les investigations pour identifier qui se trouvait derrière la personne morale - à savoir Sud Education 93 -, mais ils ne l'ont pas fait. On s'y attendait presque".





Pour justifier le classement sans suite, le parquet indique "ne pas prendre, en pareille matière, et sauf diffamation ou injure aggravée (c’est-à-dire à raison de la religion, de la nationalité, de l’orientation sexuelle...) l’initiative des poursuites". Et d'ajouter : "On laisse au plaignant la faculté de faire usage des dispositions de la loi de 1881 sur la presse".