Attaque au couteau à Paris : comment les blessés se portent-ils ?

Dans la soirée du 12 mai 2018, un homme armé d'un couteau a agressé des passants dans le quartier de l'Opéra de Paris, dans le deuxième arrondissement. Malheureusement, l'assaillant a tué un homme de 29 ans et a blessé quatre autres personnes. Grièvement blessé, un Luxembourgeois de 34 ans a été admis d'urgence à l'hôpital Georges-Pompidou et a dû subir une intervention chirurgicale. Depuis, son état s'est amélioré. Qu'en est-il de l'état de santé des trois autres victimes ? Gwenaelle Bellec, journaliste TF1, nous en dit plus.



