Attaque au couteau à Paris : depuis Brégançon, Emmanuel Macron réagit dans un court message

Sur Twitter, en s'exprimant sur l'attaque au couteau à Paris, Emmanuel a affirmé que "la France paie une nouvelle fois le prix du sang". Il a également prévenu que "le pays ne cédera pas aux ennemis de la Liberté". En week-end au fort de Brégançon, le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et au Premier ministre Édouard Philippe de se rendre sur les lieux de l'attaque dans la soirée du samedi 12 mai 2018. On en parle avec Amélie Carrouer.



