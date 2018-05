Attaque au couteau à Paris : où en est la surveillance des individus fichés S ?

Deux jours après l'attaque au couteau survenue à Paris le 12 mai 2018, les blessés sont hors de danger. L'enquête se poursuit et le profil de l'assaillant se précise. Né en Tchétchénie en 1997, Khamzat Azimov avait été naturalisé français en 2010. Il a ensuite été fiché S en 2016. Avant son passage à l'acte, l'assaillant a d'ailleurs prêté allégeance à l'Etat islamique. D'après les enquêteurs, trois proches de Khamzat Azimov ont été placés en garde à vue. Si tout le monde salue l'efficacité des services de renseignement pour repérer l'individu, les moyens humains et matériels sont encore insuffisants pour éviter une nouvelle attaque.



