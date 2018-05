Attaque au couteau à Paris : qui sont les policiers qui sont intervenus ?

Le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé que le bilan humain de l'attaque au couteau de Paris aurait pu être beaucoup plus lourd. En effet, les trois policiers intervenus sont issus du commissariat du IIIème arrondissement et non d'une unité d'élite. Armés de taser et de pistolet de calibre neuf millimètres, ils sont arrivés sur place cinq minutes après l'appel d'urgence. En temps normal, ces policiers sont affectés à la lutte contre la délinquance sur les voies publiques.



