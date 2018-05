Attaque au couteau à Paris : une cellule d'aide psychologique est ouverte à l'Hôtel Dieu

Ce dispositif est mis en place "en cas d'événement collectif potentiellement traumatique", nous renseigne l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) . Ces cellules d'urgence médico-psychologique - ou CMUP - ont été créées au lendemain de l'attentat du RER B le 25 juillet 1995, qui avait fait huit morts. Des "équipes de psychiatres, psychologues, et infirmiers prennent en charge le plus précocement possible la souffrance psychique et psychologique des personnes exposées" explique l'APHP. Elles peuvent également guider les personnes vers des spécialistes ou des centres de soin pour un suivi à plus long terme.





"Les catastrophes et les accidents occasionnent non seulement des blessures physiques, mais aussi des blessures psychiques individuelles ou collectives, immédiates ou différées, aiguës ou chroniques. Il convient de prévenir, réduire et traiter ces blessures rapidement à proximité du lieu de la catastrophe ou de l’accident sous peine de voir s'installer des pathologies psychiatriques chroniques", expose le ministère des Affaires Sociales et de la Santé.





La cellule psychologique de la Mairie de Paris peut également être jointe par téléphone, au 3975. L'Association Paris Aide aux victimes dispose aussi de psychologues formés, elle est joignable au 01 45 88 18 00.