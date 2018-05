Attaque au couteau : les habitants du quartier de l'opéra abasourdis

Au lendemain de l'attaque au couteau à Paris, pour les riverains, il est impossible de ne pas penser aux faits. Des traces de sang et des impacts de balles sont toujours visibles sur les lieux. Malgré l'insécurité, les commerces reprennent leurs activités, avec une crainte que les clients ne soient pas au rendez-vous.



