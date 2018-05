Attentat déjoué en France : qu'est-ce que la ricine, ce poison extrêmement dangereux ?

Si une quantité conséquente est ingérée, elle s’attaque d’abord au foie et au pancréas, comme l'affirme le CDC ( Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis). Par la suite, la personne touchée est pris de vomissements et de diarrhées, ce qui entraîne une sévère hydratation puis la mort.





Lorsque la ricine est inhalée, elle est 1000 fois plus toxique, selon l'Institut français de veille sanitaire (InVS). Elle entraîne rapidement des difficultés respiratoires, de la fièvre, de la toux et des douleurs thoraciques. Dans ce cas-là, la mort est souvent causée par un œdème pulmonaire hémorragique.





En résumé, quelques soit le cas de figure, la ricine provoque une mort très douloureuse en moins de 72 heures. Et il suffit d’une faible quantité pour que le poison soit efficace. En effet, un dixième de grammes est nécessaire pour tuer un homme de 100 kilos. Pire, il n’existe aucun antidote pour soigner un empoisonnement à la ricine.