"Normal, on est des cons ?" : les internautes balancent des enseignes qui ont augmenté leur prix juste avant les soldes

C’est un fait : même si les enseignes s’en dédient, la pratique est très répandue. Et même de plus en plus. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, vient de publier une étude sur le sujet menée en 2016, auprès de 6.000. établissements, qu'ils soient physiques ou de commerce en ligne. Et le rapport établit que les pratiques commerciales trompeuses sont loin de disparaître. Le taux d’établissements en anomalie est en nette augmentation par rapport à 2015 : il s’élève à 50% en 2016, contre 32% en 2015, et les principales anomalies relevées concernent les annonces de rabais. "Certaines pratiques persistent et sont régulièrement constatées", indique la DGCCRF. "Comme les annonces 'jusqu’à X %', alors que peu ou pas d’articles sont vendus avec cette réduction ; publicités concernant l’ampleur de la remise disproportionnées par rapport au nombre d’articles effectivement vendus avec un rabais ; modification des prix à la hausse la veille des soldes."





Cette hausse impressionnante du nombre d’établissements en délicatesse avec cette mesure, s’explique sans doute en partie par un nouveau contexte juridique qui a émergé en 2015 à la suite de deux décisions de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) qui ont remis en cause la règlementation française en matière d’annonces de réduction de prix : désormais, les règles qui définissaient le prix de référence, notamment comme étant le prix le plus bas pratiqué par le professionnel dans les 30 jours précédant l’opération promotionnelle, ne sont plus applicables. Toutefois, les annonces de réduction de prix "ne doivent pas être trompeuses", indique la DGCCRF, c'est-à-dire que le calcul du prix de référence doit ainsi toujours pouvoir être justifié.