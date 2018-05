Attichy : d'importants dégâts après les violents orages

Des torrents de boue dans la rue, des arbres couchés et des cultures dévastées, les orages en Attichy ont provoqué des dégâts majeurs. En effet, des habitations ont été ravagées par les vagues d'eau. Des amis et voisins s'entraident pour nettoyer et récupérer quelques affaires. Les pompiers sont intervenus plus de cent fois dans l'Oise. Des dizaines d'interventions sont encore en cours.



