Au Luxembourg, les non-vaccinés doivent-ils jeter leurs mégots dans des poubelles séparées ? Ces "cendriers-sondages", aux messages facilement modifiables, visent uniquement à ne pas jeter par terre les mégots. − Capture écran Twitter

INCITATION - Au Luxembourg, une fracture entre les vaccinés et ceux qui ne le sont pas s'exprime-t-elle jusque dans les poubelles destinées aux mégots ? Une photo qui circule en ligne le suggère. Mais il s'agit simplement de "cendriers sondages", aux messages déclinés au gré de l'actualité et sans visée sanitaire.

"On aura vraiment tout vu". C'est ainsi que réagit une internaute en postant la photo d'un étonnant cendrier, sur lequel figure le logo de la ville de Luxembourg. Divisée en deux compartiments, cette poubelle installée sur la voie publique incite à jeter son mégot à droite ou à gauche, en fonction de son statut vaccinal. "C'est pour manipuler et faire sentir que tu es une minorité. Ce qui est certain, c'est que c'est prérempli", peut-on notamment lire en réaction.

D'autres messages sous-entendent même qu'il s'agirait d'une forme de ségrégation. "On aura bientôt des impôts pour Vax et des impôts pour non Vax. Dans le même calibre, on aura des ghettos pour Non Vax", glisse une dame très remontée en commentaire. Un emballement inutile, puisqu'il s'agit en réalité d'un dispositif des services d'hygiène dont le seul but est d'inciter à ne pas jeter par terre ses mégots. Les sujets sur lesquels portent ces "cendriers sondages" évoluent d'ailleurs régulièrement en fonction de l'actualité. Certains proposaient ainsi de pronostiquer des matches de football lors de la dernière Coupe du Monde.

Adaptés à l'actualité

Ces poubelles réservées aux mégots portent plusieurs noms. Parfois désignées sous le terme de "cendriers sondages", puisqu'ils permettent de voter en fonction de l'orifice dans lequel on glisse sa cigarette, elles sont appelées "voting bins" (poubelle de vote) par la municipalité de Luxembourg. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser une partie de la population, mais plutôt de susciter l'envie chez les fumeurs d'utiliser ces dispositifs au lieu de polluer les sols en disséminant des déchets. Cela fait plusieurs années qu'ils sont installés, les sondages évoluant au fil de l'actualité ou proposant des questions plus intemporelles. Des internautes ont notamment pris en photo plusieurs de ces poubelles, avec des questions telles que "Comment dorment les chevaux ?". Au choix : "debout" ou "allongés". Dans la foulée de la Coupe du Monde de football 2018, les fumeurs se sont vus proposé de voter pour leur joueur favori en choisissant où jeter leur mégot. Avec au choix "Neymar jr." ou la star belge "Eden Hazard". Quelques semaines plus tôt, alors que la compétition battait son plein, il était possible de pronostiquer le vainqueur des matches en déposant sa cigarette dans un compartiment ou dans l'autre.

Signalons que ces cendriers sondages, inventés outre-Manche, ont été installés ailleurs que chez nos voisins luxembourgeois. Fin 2018, la ville belge de Huy décidait elle aussi l'installation de ces cendriers urbains, tandis qu'en France, des initiatives similaires ont vu le jour. Des villes françaises telles que Brest ou Caen ont par exemple adopté des dispositifs identiques, modifiant à leur guise les questions posées. Il s'agit in fine d'éviter que les mégots terminent dans la nature, contribuant à la pollution de l'environnement. Pour le conseiller communal de la ville de Luxembourg Patrick Goldschmidt, à défaut de convaincre la population d'arrêter de fumer, il est utile de chercher à "provoquer un changement de conscience".

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.