Au Park Hyatt Vendôme, les femmes de chambre font du bruit pour de meilleures conditions de travail

Bijoux a rejoint le mouvement dès les premiers jours. Femme de chambre embauchée en sous-traitance depuis neuf ans, elle est de celles qui ambiancent ce petit bout de trottoir aux cris de "Dignité ! Respect !" scandés au mégaphone. L’intégration dans l’équipe Hyatt la soulagerait d’une angoisse : celle de la précarité. "Depuis que je travaille ici, on a changé trois fois de prestataire. C’est vrai qu’à chaque fois on nous a repris, mais il y a toujours le risque d’être écarté. Sans compter qu’on n’a pas de perspective d’évolution. En sous-traitance, tu es femme de chambre, tu restes femme de chambre. Tu ne deviens pas gouvernante."





Alors que les riches clients de l’hôtel et quelques célébrités vont et viennent par une petite porte latérale, Bijoux réclame, d’une manière plus générale, l’amélioration de ses conditions de travail. "Nous sommes quatre femmes de chambre par étage" détaille-t-elle, "et nous sommes censées avoir un aspirateur chacune. Il n’en reste plus qu’un, du coup on doit se le partager et on perd du temps. On met 1h30 à nettoyer une chambre, au lieu des quarante-cinq minutes demandées. Comme on n’avance pas assez vite, on a la pression. C’est comme ça qu’on se retrouve à sauter la pause déjeuner, par exemple." Autre grief : l’absence, selon elle, de chariots légers. "J’ai une épaule enflée à force de transporter le linge mouillé. Les chariots de transport sont trop lourds, cela fait un an qu’on en réclame d’autres !"