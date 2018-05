Au restaurant, emportez vos restes !

C'est un réflexe qui a beaucoup de mal à s'imposer chez nous. Plutôt que de jeter la nourriture, il sera bientôt possible de repartir avec les restes de votre repas. En 2021, les restaurateurs seront donc obligés de fournir aux clients de petites boîtes blanches ou doggy-bags. Une réglementation superflue pour les syndicats, qui donnent la priorité au recyclage.



