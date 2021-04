"On ne joue plus, on lutte" : à l'Odéon, les intermittents occupent le théâtre et le devant de la scène

C’est l’heure du déjeuner ce mercredi 14 avril dans le foyer, la salle commune du théâtre de l’Odéon. Quelques tables sont investies et l’on s’affaire derrière le bar. Une scène pour le moins banale à la fin d’une répétition, si ce n’est que le théâtre de l’Europe, comme l’ensemble des salles de spectacle en France, est fermé depuis le 30 octobre pour cause d’épidémie. Mais voilà, des intermittents du spectacle ont pris possession des lieux à l’initiative de la CGT Spectacle et ne les ont pas quittés depuis le 4 mars dernier, bénéficiant officiellement du soutien de la direction du théâtre. Seulement, personne n’est dupe : si officiellement, la direction leur permet de rester, le soutien apporté est "ambigu", voire marqué d’une certaine défiance à l’égard des occupants. Une relation "en dents de scie", comme le résume Clément.

Ce comédien et musicien de 38 ans occupe les lieux depuis le premier jour. Hormis quelques sorties, il garde les murs et s’est investi pleinement dans l’occupation. Son café fumant à la main, il renseigne sur les créneaux de disponibilité de sa commission, parmi les quelques-unes mises sur pied pour assurer le quotidien à l'Odéon. L'une est chargée de se coordonner avec les autres lieux occupés en France, une deuxième du ravitaillement, en nourriture et matériel, une troisième mène le combat de la communication sur les réseaux sociaux, et une autre, enfin, se charge de créer les banderoles qui habillent les étages et la façade du théâtre, sur laquelle on peut lire "on ne joue plus, on lutte" ou "ce que le peuple obtient, il le prend". Ses membres ne manquent pas d'inventivité : des dessins et slogans peints sur des draps surplombent les escaliers en pierre, comme cette toile avec un poing violet surplombant le théâtre. Les statues sont toutes rhabillées pour le printemps, un gilet jaune pour l'une d'entre elles.

Des campements éphémères sont installés ici et là, dans les loges ou dans les galeries, et une seule douche fonctionne pour l’ensemble des locataires. Les serviettes de bain sèchent donc à l'air libre, dans un désordre tout de même organisé. En général, personne ne vient passer une seule nuit à l’Odéon. Sac de couchage sous le bras, les occupants y restent au moins deux nuits, voire une semaine. Dans cette contestation aussi pacifique qu'artistique, ces derniers se relaient en permanence pour respecter la jauge fixée à 45 personnes. "La direction nous impose un roulement à 9h et à 18h chaque jour. La règle veut qu’un entrant équivaut à un sortant. C’est compliqué à gérer parce que si deux personnes sortent du théâtre et une seule autre y entre, c’est une personne de perdue définitivement", explique Clément.