Aude : quid des petites lignes SNCF peu fréquentées ?

Hormis la réforme de leur statut, les cheminots s'inquiètent également des éventuelles fermetures de petites lignes peu rentables. Entre Limoux et Quillan, dans l'Aude, par exemple, une ligne a été fermée depuis janvier, car les rails sont trop abîmés. La SNCF devrait débourser 30 millions d'euros pour les remplacer alors que la ligne est peu fréquentée. Pour les défenseurs du ferroviaire, il faudrait rouvrir la ligne pour mieux l'exploiter. Le maire de Quillan, quant à lui, veut transformer l'ancienne voie ferrée en piste cyclable.



