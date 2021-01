"Ce n'est juste pas possible" : les salariés d'EDF disent non au plan Hercule

Le scindement d'EDF en trois sociétés distinctes va en effet entraîner la nécessité de créer de nouvelles interfaces afin que les synergies existantes entre le nucléaire, les énergies renouvelables et l'hydraulique ne soient pas perdues. Ces connexions entre les secteurs sont essentielles pour assurer la continuité du service et éviter les coupures, par exemple lorsque la production des éoliennes devient insuffisante en raison du manque de vent. "Chaque fois qu'on fait des interfaces depuis maintenant plus de 15 ans, cela se retrouve sur la facture d'électricité", affirme le secrétaire du CSEC.

Philippe Page Le Mérour craint également que le plan Hercule provoque une augmentation des coupures d'électricité. La fermeture, ces dernières années, des centrales à fioul et à charbon et de la centrale nucléaire de Fessenheim, seulement compensée par la construction de moyens éoliens et photovoltaïques, a selon lui fragilisé le réseau. "Tout cela est magnifique, mais lorsque l'on est dans des périodes sans vent et sans soleil, on arrive à des situations extrêmement tendues sur le réseau", explique-t-il. Or les filières de productions d'électricité scindées, elles ne seront plus en capacité de se compléter pour assurer une intensité électrique stable. De plus, dénonce-t-il, le projet Hercule ne prévoit pas de reconstruire des centrales. "La centrale du Havre, qui doit être fermée le 1er avril prochain, tourne en ce moment en permanence pour sécuriser le réseau", fait-il remarquer.