Aussi bon cru que cuit

Ce jour, Cyril nous présente la recette du vitello tonnato. C'est un plat terre-mer qui allie veau et thon. Mais notre chef l'a revisité et a remplacé le veau par du filet de bœuf. Pour la recette, faire rôtir pendant dix minutes le filet de bœuf avec de l'huile d'olive, du romarin et un peu d'ail. Le tout arrosé de vin blanc. Prendre ensuite du pain de mie qu'on découpe avec un emporte-pièce et les toaster. Pour la sauce au thon, mixer des œufs, des câpres, du jus de citron, de l'huile d'olive et de l'anchois. Puis l'étaler sur les toasts et ajouter un morceau du rosbeef qu'on a découpé au préalable. Regardez aussi en images, la recette du ceviche de cabillaud.



Ce samedi 7 juillet 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous présente des plats aussi délicieux crus que cuits. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.