Autolib', dès ce jeudi c'est fini ?

Si tout porte à croire qu'il ne sera plus possible de rouler en Autolib' très vite après le vote du SAVM, le remboursement des usagers et la mise en place d'un nouveau service de voiture en autopartage pourraient prendre plus de temps. À ce sujet, Catherine Baratti-Elbaz répond que le SAVM envisage "d’avoir bientôt plusieurs opérateurs, sur le modèle de ce que font les acteurs du free-floating (Cityscoot, Ofo…). Ce sera beaucoup plus souple pour les usagers et ça fonctionnera sans fonds publics".





Autre incertitude : le sort des salariés. "Il y a 254 personnes sous contrat Autolib’. Selon le contrat, ils devront être transférés au syndicat mixte. À cela s’ajoutent 250 personnes dans les filiales du groupe Bolloré qui travaillent pour le service", indique Marie Bolloré. Le groupe d'élus parisiens des Républicains a chiffré entre 15 et 20 millions le coût d'éventuelles indemnités de licenciement pour ces salariés.