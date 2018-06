Autolib' c'est fini ! Bolloré conteste et promet d' "obtenir beaucoup d'argent"

C'est confirmé : il n'y aura bientôt plus d'Autolib' à Paris et dans les communes de banlieue. Le Syndicat Autolib' Vélib' Métropole (SAVM), qui regroupe des élus franciliens, a voté ce jeudi la résiliation anticipée du contrat avec le groupe Bolloré qui assurait, via sa fililale Autolib' SAS, le fonctionnement de ces voitures électriques en autopartage. Une décision prise alors que le SAVM et Bolloré se renvoient la responsabilité du déficit d'Autolib', qui aurait atteint près de 300 millions d'euros à la fin du contrat de délégation de service public, qui était censé courir jusqu'en 2023.