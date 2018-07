Autoroute A10 : tout est prêt pour recevoir les premiers vacanciers

Dans toute l'Hexagone, la circulation est classée rouge par Bison Futé. La plupart des premiers départs en vacances commenceront en effet le week-end du 14 et 15 juillet 2018. Sur les aires d'autoroutes, tout a été prévu pour accueillir premiers vacanciers. Sur l'A10, par exemple, des animations ont été pensées pour les enfants. Des espaces de détente ont également été aménagés pour les conducteurs fatigués. Par ailleurs, les restaurants ainsi que les boutiques en station-service se sont largement approvisionnés pour satisfaire les vacanciers.



