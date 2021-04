Autoroutes : bientôt une loi pour faire baisser le tarif en cas de travaux ?

"Si le service n’est pas rendu, est-il normal de payer le même tarif ? Je suis médecin : si je n’ai ni stéthoscope, ni ordonnancier, est-il normal de faire payer 25 euros la consultation ?", a expliqué au site de MoneyVox le député. "Une autoroute, c'est un service, et ce service, pour être payé intégralement, il faut qu'il soit rendu intégralement", a ajouté l'élu auprès de RTL.

Du côté des automobilistes, l'idée séduit. "Le service rendu de l'autoroute, c'est de la vitesse et de la sécurité. Si vous êtes ralenti sur l'autoroute sur une portion de 10 km, c'est quand même bizarre de payer comme si on pouvait rouler à 130 km/h. J'ai pris l'autoroute pour rouler à 130 et je ne peux rouler qu'à 90 : est-ce que le service est rendu ?", s'est interrogé Pierre Chasseray, le délégué général de 40 millions d'automobilistes.

Pour savoir la somme à déduire au péage, le député propose une "idée très simple" : "Voir le nombre de kilomètres entachés par un passage en travaux et donc de diminuer le prix final". Quelles économies pour les conducteurs ? Julien Borowczyk a déjà sorti la calculette. "On est à peu près à 10 centimes du kilomètre sur autoroute. Si vous prenez une portion de 200 km à 20 euros, qu'il y a des travaux sur 5 km, ça va vous enlever 30 ou 40 centimes, d'autant plus que les sociétés d'autoroute pourraient appliquer un prorata de temps perdu", a-t-il détaillé à la Dépêche.