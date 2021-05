Autotests pour les enseignants : les lycées attendent leurs stocks

Le chef du gouvernement, qui s’est fait présenter lundi matin le dispositif d'autotests mis en place dans un "lycée des métiers des bâtiments et de l’énergie" de Meurthe-et-Moselle, a rappelé en avoir commandé 64 millions pour les écoles, collèges et lycées. Mais où en est leur déploiement en ce jour de rentrée des classes en présentiel dans les collèges et lycées ? Et en maternelle et au primaire où élèves et enseignants sont de retour depuis une déjà une semaine ?

Pour leur reprise des cours en présentiel ce lundi matin, les enseignants des collèges et lycées semblaient confrontés au même contretemps que les écoles une semaine plus tôt, les autotests n'étant "pas encore arrivés" comme nous l'explique Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC). "On est habitués, ce n'est pas un problème majeur", poursuit-il, en se voulant rassurant sur l'aspect pratique : "Quand on les aura, on les fera chez nous, ça semble à la portée de tous".

En revanche, le professeur de lettres pointe de "grosses interrogations sur les modalités d'organisation des autotests" censés être déployés dans les établissements à compter du 10 mai à destination cette fois des lycéens. "Ce sont des conditions intenables", estime celui qui déplore que cet autodépistage des lycéens ne soit pas prévu à domicile. "Ils peuvent les faire chez eux, ça parait évident, dans 'autotest', il y a 'auto', ça évite la logistique", insiste-t-il en rappelant que "c'est ce que recommandent le Conseil scientifique et la Haute autorité de santé".

Le cas échéant, les enseignants "peuvent diffuser les documents avec le mode d'emploi, passer des vidéos, l'infirmier peut devenir personne ressource... c'est pas faute de l'avoir répété." Et de poursuivre : "On est en une fin d'année, on doit préparer le bac, on est tous en demi-jauge ou demi-groupe, autant vous dire qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux avec l'organisation d'autotests pour les lycéens (...) c'est du délire."