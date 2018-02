Auvergne : la commande de fioul explose

La neige continue de tomber en Auvergne et Météo France prévoit des températures proches de -10 degrés pour jeudi 8 et vendredi 9 février 2018. Face à ces conditions météorologiques, les Auvergnats cherchent à se chauffer et font recours au service des fournisseurs de fioul. Mais ces derniers sont débordés et peinent à satisfaire tout le monde à temps.



